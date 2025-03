Oasport.it - SailGP, Nuova Zelanda davanti a tutti nel day-1 a Los Angeles. Italia a centro gruppo

Nella nottena tra sabato 15 e domenica 16 marzo si è disputata a Losla giornata inaugurale del quarto appuntamento stagionale del2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Day-1 in cui sono state completate quattro regate di flotta in condizioni di vento variabile con raffiche da 35 km/h.La, con al timone il fuoriclasse Peter Burling (tre volte vincitore dell’America’s Cup), ha vinto le prime due prove ed è attualmente al comando della classifica dell’evento statunitense a quota 31 punti grazie ad uno score di 1-1-9-2. Grande equilibrio nelle posizioni di vertice, con il Canada di Giles Scott secondo a 28 (3-2-5-6) e l’Australia di Tom Slingsby a 27 punti (10-3-1-3) virtualmente in zona qualificazione per la finale a tre.