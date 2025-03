Ilrestodelcarlino.it - Sagra della seppia: stagione al via

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’associazione Antichi sapori di Romagna si rimette al lavoro come ogni anno. Dal 17 al 23 marzo 2025, a Pinarella di Cervia, torna l’attesa, giunta alla 24ª edizione. Migliaia di persone attese sotto gli stand e decine di volontari coinvolti nel grande spazio del centro commerciale in viale Tritone. La, come ogni anno, è l’evento che dà il via allaturistica. Anche quest’anno si attendono persone in arrivo da tutta la regione. Nel grande stand gastronomico, un menu dal sapore tutto marinaro con risotto alla marinara, fritto misto, spiedini di gamberi e calamari, oltre ad antipasti e altri primi. Protagonisti indiscussi sono le seppie con i piselli e alla romagnola. Nel weekend si aggiunge la fiera di San Giuseppe con il mercatino e, la domenica, uno spettacolo con canti e ballitradizione romagnola.