Sabrina strangolata dal compagno il dolore dei colleghi della Rsa | Dolce e puntuale abbiamo pianto tutti

Casalpusterlengo (Lodi) – Hannovenerdì pomeriggio all’internoRsa dell’Azienda speciale dei servizi di Casalpusterlengo quando si è sparsa la notiziamorte violenta diBaldini Paleni, la 56enne operatrice socio sanitariagiovedì dalnella villetta a Lambrinia, nel Pavese. “Il personale era talmente scosso che si è fatto fatica a portar avanti in maniera serena il turno di lavoro” ha ribadito chi, in quel momento, era presente. Lacrime vere per una donna unica, amata e stimata daper le sue doti umane prima ancora che professionali. Ieri il presidenteRsa Davide Orlandi non ha voluto rilasciare dichiarazioni (“sono qui da troppo poco tempo”) nè, almeno le persone in turno in quel momento, hanno voluto dire qualcosa, anche solo per tratteggiarne la figura.