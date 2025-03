Internews24.com - Sabatini su Arnautovic: «La miglior terza punta d’Europa. Inzaghi? Secondo me…»

Intervenuto al podcast 3-5-2 Sport, il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato dell'Inter soffermandosi su un giocatore che molto spesso è stato al centro di dinamiche di mercato e che probabilmente a fine stagione lascerà la squadra: Arnautovic. Sabatini ha poi parlato anche di Inzaghi. SU ARNAUTOVIC – «Arnautovic è la miglior terza punta d'Europa. Poche squadre hanno una terza punta come lui. L'Inter non va sottovalutata nelle seconde linee, ma mi sembra doveroso dirlo: l'Inter non sta convincendo, non è rassicurante come l'anno scorso. È sempre difficile ripetersi e l'Inter lo sta sperimentando sulla propria pelle, compreso Simone Inzaghi, l'anno scorso non aveva bisogno di uscire dall'area tecnica».