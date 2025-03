Lapresse.it - Russia, maxi tempesta di neve in Siberia: per strada cumuli alti un metro

Una fortediha colpito sabato la città artica di Norilsk, in, causando disagi al traffico e ritardi nei voli.diunsi sono accumulati nelle aree residenziali, rendendo difficile la circolazione dei residenti. La visibilità non superava i cinque metri e le strade sono state chiuse a tutti i tipi di veicoli, lasciando molti automobilisti bloccati. E, secondo le previsioni meteorologiche, il tempo non dovrebbe migliorare nei prossimi giorni. Norilsk, la città con oltre 180.000 abitanti più settentrionale al mondo, si trova nellaorientale, 300 chilometri a nord del Circolo Polare Artico.