Inter-news.it - Runjaic in vista di Inter-Udinese: «Abbiamo una sensazione su Thauvin»

Kostaha parlato al termine del match perso dalla suacontro il Verona con il punteggio di 0-1, soffermandosi anche sulla possibile presenza di Floriannel prossimo match con l’.IL COMMENTO – Kostasi è espresso nella conferenza stampa seguente al match perso dalla sua, che sfiderà l’nel prossimo turno di Campionato, con il Verona per 0-1. L’allenatore della squadra friulana ha ragionato sull’assenza di Floriancontro gli scaligeri, indicando le sue sensazioni indell’incontro con i nerazzurri: «Dovrebbe essere presente nella prossima partita. È un giocatore molto importante per noi, corre molto, subisce molti falli, ha avuto qualche problema per un fallo contro la Lazio, che poteva anche essere da rosso. Oggi è stato a riposo, ma non dovrebbe avere problemi nella prossima gara».