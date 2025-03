Oasport.it - Rugby: Fiamme Oro e Rovigo conquistano la finale di Coppa Italia

Si sono disputate nella giornata di oggi le due semifinali didi. A Padova sono scesi in campo il Petrarcae leOro Roma, mentre ala sfida è stata tra i rossoblù di casa e il ValoEmilia. In palio i due posti per la finalissima. Ecco come è andata.Nella prima sfida leOro sono state protagoniste di una grande rimonta in casa del Petrarca Padova. Dopo aver subito quattro mete nella prima frazione di gioco, chiusa sul 24-6 a favore dei padroni di casa, gli ospiti hanno preso il pallino del gioco nella ripresa, scegliendo dapprima di piazzare per ridurre lo svantaggio in avvio di secondo tempo per poi ricucire con due mete – entrambe trasformate da Canna – sino al 24-23. Ma se Trulla nelprova a rilanciare i padovani sul 29-23, è la meta di Fusari all’ultimo minuto, trasformata da Canna, a dare il 29-30e mandare leOro in