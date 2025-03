Rubio | non tollereremo attacchi Houthi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.04 Il Segretario di Stato americano Marcoha discusso dei raid aerei Usa nello Yemen con il suo omologo russo Serghiei Lavrov, sottolineando che "i continuideglialle navi militari e commerciali statunitensi nel Mar Rosso non saranno tollerati". Lo riporta laCnn, che cita un comunica to del Dipartimento di Stato. L'estate scorsa, la Russia era pronta a consegnare armi agli, ma ha fatto marcia indietro in seguito alle pressionidegli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita, ricorda l'emittente.