Rrahmani infortunato Conte rivela condizioni e tempi di recupero

Antoniosvela le realidi, uscito da Venezia-Napoli acciaccato e dolorante: ecco cosa è successoAttorno al minuto 77 Antonioha stravolto la formazione titolare, togliendo quasi un terzo della squadra per motivi tattici e per provare l’assalto finale. Assalto che però non è arrivato. Il Napoli ha sfiorato il gol con Simeone, ma non è riuscito a portare a casa i tre punti che sarebbero stati pesantissimi in ottica Scudetto, specialmente nella giornata del confronto diretto tra Atalanta e Inter.In quel momento in cui il mister ha cambiato 4 giocatori tutti insieme, è uscito anche Amir, che si è accasciato durante il momento di gioco fermo e ha chiesto l’intervento dello staff medico. Il calciatore kosovaro non è riuscito a restare in campo e al suo posto è entrato Juan Jesus, che inizialmente non sarebbe dovuto entrare.