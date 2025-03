Frosinonetoday.it - Rosse in piazza ad Alatri

Leggi su Frosinonetoday.it

Un evento imperdibile per gli appassionati di motori e di auto da sogno! Domenica 23 marzo 2025 Ore 12:00 - 16:00Le magnifiche vetture della Scuderia Ferrari Club Roma Parioli saranno in esposizione in Viale Duca d'Aosta, offrendo un’intera giornata all'insegna dell’eleganza e della.