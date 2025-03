Udine20.it - ROSE VILLAIN sul palco del Lignano Sunset Festival 21 agosto 2025

Grandi notizie per i tanti fan didel Nordest. La star del rap italiano, fra le proposte più innovative e interessanti degli ultimi anni, reduce dalla bella partecipazione aldi Sanremo con la canzone “Fuorilegge”, comunica l’uscita del suo nuovo album “Radio Vega”, disponibile in tutti gli store e piattaforme da venerdì 14 marzo. E non è finita qui, alle date già annunciate del suo tour autunnale, il primo dell’artista nei palazzetti, si aggiungono infatti oggi anche quelle estive, che la porteranno a calcare i principalidella penisola.farà tappa a grande richiesta anche in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 21, al, all’Arena Alpe Adria diSabbiadoro. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città diSabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone.