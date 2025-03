Ilgiorno.it - Ronde anti-maranza, spunta un altro video. In guardia da boxeur, poi le botte: “Adesso non fai più il duro”

Milano -“ Ti ricordi del ragazzo che hai picchiato? Picchia noi. Hai picchiato un minorenne! Ecos’è? Non fai tanto il.”. Banchina della fermata Centrale della metropolitana verde. Sono almeno in quattro, a volto scoperto: nel mirino finisce un uomo sulla quarna, probabilmente nordafricano, additato come “ladro seriale” in uncircolato ieri su una pagina Instagram che negli ultimi giorni sta facendo da cassa di risonanza al movimento ‘Articolo 52’. La vittima designata prova ad allontanarsi a passo svelto, ma viene raggiunto sulle scale e picchiato: uno degli aggressori si mette indae gli scarica addosso una raffica di cazzotti al corpo e alla testa, come se fosse su un ring. Poi arrivano altri due a dar manforte con calci e pugni, con il quarto che riprende la scena col cellulare.