Secoloditalia.it - Romania, George Simion lancia la sfida: “È ora di riprendersi la democrazia. L’Ue ha bisogno di un reset”

Non è più solo una tendenza, è un fenomeno., vice di Ecr party ed ora nuovo volto della destra romena, non si limita a interpretare il cambiamento: lo guida con una mobilitazione popolare senza precedenti. Il suo partito, Alleanza per l’unione dei romeni (Aur), vola nei sondaggi, segno di una spaccatura sempre più profonda tra l’establishment e il popolo. Dopo il caos delle elezioni annullate e l’esplosione del casoscu, il tempo delle tecnocrazie è finito. Lavuoleil proprio destino. Ecco cosa ha rivelato in esclusiva al Secolo d’Italia.La raccolta firme per la candidatura alle presidenziali è stata un banco di prova cruciale. I sondaggi vi attestano al 30%, segno di un sostegno popolare significativo. Ma basterà questa ondata di consenso a portarvi alla vittoria?«In meno di 48 ore abbiamo raccolto non solo le 200.