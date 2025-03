Romadailynews.it - Roma: sei arresti in blitz dei carabinieri in 4 quartieri, droga spacciata con auto a noleggio

Sei persone sono state arrestate in un’operazione antideinella zona nord di. Glisono avvenuti neidi San Basilio, Tufello, Talenti e Pietralata.In particolare, in via Luigi Gigliotti a San Basilio, è stato arrestato un 30enneno disoccupato e con precedenti, subito dopo aver ceduto una dose di cocaina da 0,5 grammi a un acquirente identificato e segnalato allerità competenti. Dopo l’arresto, il giovane è stato condotto in caserma e successivamente a casa in attesa del rito direttissimo.Nel corso di un controllo stradale in via Monte Circeo, idiTalenti hanno fermato un giovane di 21 anni appartenente a una nota famiglia di Tor Bella Monaca, mentre si trovava alla guida di un’presa a. Il ragazzo, originario di Tor Bella Monaca, è apparso nervoso alle domande dei militari, che hanno quindi deciso di approfondire il controllo.