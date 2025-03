Sololaroma.it - Roma, Pellegrini ha la febbre: forfait con il Cagliari

Leggi su Sololaroma.it

La stagione dellacontinua a essere tormentata, e Lorenzoè solo l’ultima vittima di quella che sembra ormai una vera e propria annata maledetta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il capitano giallorosso, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un attacco febbrile che lo costringerà a saltare la sfida contro ilko: nienteRanieri meditava di rilanciarlo dopo la panchina di Bilbao, ma le condizioni del giocatore hanno fatto sfumare questa possibilità. Ieri mattina lo staff medico ha constatato che, reduce da una notte d’inferno, non era in grado di scendere in campo. Inizialmente non era stato escluso dai convocati, ma la situazione non è migliorata, e alla fine non sarà nemmeno in panchina. Al suo posto dovrebbe giocare El Shaarawy, che a Bilbao ha dato segnali positivi conquistandosi il rigore nel finale.