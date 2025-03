Romadailynews.it - Roma: lite tra senzatetto per postazione posto dove chiedere elemosina, arrestato 49enne

Leggi su Romadailynews.it

Unromeno è stato fermato dai carabinieri della stazioneAlessandrina per il sospetto di aver commesso lesioni gravi nei confronti di un connazionale di 38 anni.L’incidente è avvenuto il pomeriggio del 6 marzo in un parcheggio di un supermercato in via Torrespaccata, dopo una segnalazione al 112.La vittima è stata trovata priva di coscienza e trasportata d’urgenza al Policlinico Tor Vergata con un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita. Il sospettato, già con precedenti e senza fissa dimora, è ora sotto custodia delle autorità.Dopo un’aggressione avvenuta fuori da un supermercato a causa di unaper ill’, i carabinieri della stazioneAlessandrina hannoun uomo di 49 anni.L’aggressione è avvenuta con un violento pugno in faccia ad un connazionale.