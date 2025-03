Serieanews.com - Roma, infortunio Dybala che scoppia in lacrime: le condizioni e scoppia la grana Svilar

Laha superato il Cagliari con il punteggio di 1-0: ha deciso Dovbyk la sfida.perinanche lachein: lela– SerieAnewsLanon si ferma più. I giallorossi hanno risposto nel migliore dei modi all’eliminazione per mano dell’Athletic Bilbao in Europa League. Contro il Cagliari la formazione guidata da Claudio Ranieri ha quindi dato continuità di rendimento in Serie A ed ora, complice la sonante sconfitta della Lazio per mano del Bologna, si è portata a -2 dai biancocelesti.Insomma, laè in corsa per la qualificazione alle coppe europee ma anche per la Champions League, un traguardo fissato dalla proprietà ad inizio stagione ma anche fino a qualche mese fa sembrava pura utopia.