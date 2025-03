Sololaroma.it - Roma, Dybala e Rensch si fermano: domani gli esami

Laarriva nel migliore dei modi alla pausa per le Nazionali. I giallorossi si sono lasciati alle spalle l’eliminazione dall’Europa League, per mano dell’Athletic Bilbao, ed hanno messo al tappeto con un 1-0 di misura il Cagliari grazie alla rete di Artem Dovbyk. Una vittoria cruciale sotto ogni punto di vista, per avvicinarsi sempre di più a quel 4° posto che appariva una semplice chimera fino ad un mese fa. La rimonta in campionato prosegue ed entrerà nel vivo dopo la fine della sosta, con Claudio Ranieri che spera di avere ogni elemento della rosa a sua disposizione.Già, perché durante la partita con i sardi si sono fermati sia Pauloche Devyne, nel secondo tempo. Stando a quanto fatto trapelare da Tuttomercatoweb, la Joya si è fermata per un problema alla parte distale dei flessori dietro al ginocchio.