Roma Dovbyk stende il Cagliari | l’ucraino in doppia cifra in Serie A

Una vittoria fondamentale, per arrivare nel migliore dei modi alla sosta per le Nazionali. Laè tornata da subito sulla retta via, avendo battuto 1-0 ildopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Athletic Bilbao. I giallorossi stanno dando seguito alla rimonta in classifica in campionato, con il 4° posto che dista solo 4 punti. Il sogno sta diventando piano piano realtà e l’approdo nella prossima edizione di Champions League potrebbe arrivare nel finale di annata, con le ultime 9 giornate che risulteranno cruciali. I capitolini hanno messo al tappeto i sardi con una prestazione tenace, il classico esempio di “minimo sforzo e massima resa”.A finire sugli scudi, però, è stato Artem. Dopo aver messo a referto una prova caotica per circa un’ora di gioco,è andato a segno al 62? con un gol dal cuore dell’area, regalando alla sua squadra 3 punti pesanti.