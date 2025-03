Sololaroma.it - Roma Club Cilento: “Ci accontentiamo del quinto posto”

In questa nuova puntata di ‘Tutto il mondo Tifa AS’ l’ospite speciale è il, raccontato dalla voce del suo Presidente: Jean Claude Serra.QUANDO E COME NASCE IL?“Ilnel luglio del 2024 la cui data si può far coincidere con il 2 luglio, giorno della registrazione all’agenzia delle entrate locale. Nasce dall’idea mia e del dottor Alessandro Giovagnoli dopo anni di meditazione e un tentativo all’attivo di cinque anni fa che era stato pensato e reso vano. Era a circa trenta chilometri da qui, quindi sempre nella provincia di Salerno ed è stato reso vano dall’inaffidabilità di molte persone e dall’ostacolo economico insormontabile. Io ho fatto da collante tra residenti e non essendo residente nel, esattamente a Vallo della Lucania, dove ha sede il nostro