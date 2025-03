Sololaroma.it - Roma-Cagliari, Totti sugli scudi e non solo: gli scontri più celebri

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasta arrivando il momento di tornare in campo. I giallorossi dovranno lasciarsi alle spalle la sconfitta per 3-1 con l’Athletic Bilbao, per concentrarsi unicamente al campionato ed alla rimonta verso l’Europa. L’inizio 2025 ha regalato certezze a Claudio Ranieri, desideroso di continuare a mettere in cascina punti pesanti e centrare una volta per tutte il 6° posto. I capitolini cercheranno di ripartire al più presto e la prima tappa del percorso sarà il, più nello specifico oggi 16 marzo alle 16:00 allo stadio Olimpico. Una partita estremamente delicata, contro un avversario che sta lottando per la salvezza.I sardi proveranno il tutto per tutto sotto l’ombra del Colosseo, per compiere una vera e propria impresa. Se si guardano i precedenti, la partita fra le due compagini è sempre stata ricca di gol, spettacolo, rimonte incise nella memoria collettiva.