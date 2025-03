Calciomercato.it - Roma-Cagliari, sull’Olimpico cala il silenzio: Dybala esce in lacrime dopo 10 minuti. Doppia tegola

Leggi su Calciomercato.it

L’argentino ko per un infortunio muscolare al 75?: inquadrato in panchina il suo volto non lascia presagire nulla di buonoPessime notizie per Claudio Ranieri, cheil gol di Dovbyk deve fare i conti con un infortunio che rischia di diventare pesantissimo.(LaPresse) – calciomercato.itAl 75? è infatti Pauload accasciarsi a terra per un problema muscolare. L’argentino era entrato una decina diprima, al 64? al posto di Soulé nel triplo cambio dell’allenatore giallorosso. Un cambio arrivato nonostante da duelafosse andata in vantaggio, perché ilera stato e ha continuato a essere molto pericoloso. Serviva mettere in ghiaccio tre punti fondamentali per la stagione giallorossala batosta di Bilbao. Dura però pochissimo la partita della Joya, cheun colpo di tacco sente evidentemente tirare all’altezza del flessore della coscia sinistra.