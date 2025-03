Sololaroma.it - Roma-Cagliari, probabili formazioni: Ranieri lancia Soulé, occhio a Nelsson

Leggi su Sololaroma.it

Quel che è stato è stato, ed era chiaro che sulle macerie di una prima parte di stagione fallimentare qualche passo falso fosse da mettere in conto. Per laè arrivato proprio nella gara più sbagliato, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ma ora è tempo di rimettere la testa su un campionato che può ancora regalare gioie inaspettate ai tifosi. Il primo dei 10 ostacoli che si pareranno davanti è ildi Nicola, pronto a mettere in campo, all’Olimpico alle 16:00, tutta la sua solita tenacia per portare a casa punti salvezza.Grazie ad una straordinaria rimonta targata, la Serie A è tornata ad avere un senso per i giallorossi, con il distacco sui posti europei assottigliatosi via via. Non solo Bologna e Lazio, opposte l’una all’altra in questo weekend, a portata di tiro, ma anche la Juventus 4ª a 6 lunghezze di distanza, per un piazzamento Champions League che deve essere l’obiettivo per questo finale di stagione.