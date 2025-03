Roma-Cagliari | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Torna in campo la. Dopo la delusione europea, con l'eliminazione agli ottavi di Europa League per mano dell'Athletic Bilbao, i giallorossi ospitano oggi, domenica 16 marzo, ilall'Olimpico nella 29esima giornata di Serie A. La squadra di Ranieri vuole proseguire la sua rincorsa in classifica per conquistare un posto in Europa, .