Sololaroma.it - Roma-Cagliari LIVE 1-0: la sblocca Dovbyk

Leggi su Sololaroma.it

Si torna in campo dopo la sconfitta patita nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, che ne ha sancito l’eliminazione. Dovrà volta immediatamente pagina la, impegnata con ilin un nuovo appuntamento per proseguire la rimonta in campionato verso la zona europea. Segui con noi la diretta scritta del match dello Stadio Olimpico.4 minuti fa16 Marzo 2025 17:23 17:23Sostituzioni64?- Fuori Viola, Prati e Obert per Augello, Mutandwa e Makoumbou.5 minuti fa16 Marzo 2025 17:22 17:22Sostituzioni64?- Fuori Baldanzi, Soulé, Koné per Cristante, Dybala ed El Shaarawy.6 minuti fa16 Marzo 2025 17:21 17:21kkkkk62?- Ci pensarla sottoporta dagli sviluppi da calcio d’angolo.7 minuti fa16 Marzo 2025 17:20 17:20spreca un’occasione ghiottissima62?- Gol mangiato dache spreca un’occasione ghiottissima da due passi.