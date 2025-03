Sololaroma.it - Roma-Cagliari LIVE 0-0: Svilar salva il risultato

Leggi su Sololaroma.it

Si torna in campo dopo la sconfitta patita nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, che ne ha sancito l’eliminazione. Dovrà volta immediatamente pagina la, impegnata con ilin un nuovo appuntamento per proseguire la rimonta in campionato verso la zona europea. Segui con noi la diretta scritta del match dello Stadio Olimpico.2 minuti fa16 Marzo 2025 17:13 17:13Niente da fare per Soulé54?- Ottimo lo scambio tra Saelemaekers e Soulé, con l’argentino che tenta la conclusione a giro, ma nulla da fare. Il pallone finisce a lato.3 minuti fa16 Marzo 2025 17:11 17:11risponde da campioneSul cross di Zortea si avventa Piccoli che la gira da dentro l’area piccola. grande risposta dicon una mano.5 minuti fa16 Marzo 2025 17:09 17:09Deiola ci prova51?- Errori in uscita di Ndicka che regala la rimessa laterale al