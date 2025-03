Sololaroma.it - Roma-Cagliari, formazioni ufficiali: panchina per Dybala, c’è Dovbyk

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio, inizialmente alle ore 15:00, è stato spostato alle 16:00 a causa della concomitanza con la Maratona nella capitale. Dopo la cocente eliminazione agli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Club, i giallorossi sono chiamati a riscattarsi in campionato, nell’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. La squadra di Claudio Ranieri arriva da una striscia di ben 5 vittorie di fila in campionato e dodici risultati utili consecutivi, con la zona Champions League che adesso dista appena sei punti. All’Olimpico, però, si presenta unagguerrito alla ricerca di punti vitali per la corsa salvezza. I rossoblù hanno raccolto appena due punti negli ultimi quattro incontri di campionato ed hanno un margine di appena quattro punti dalla zona retrocessione.