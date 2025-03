Sololaroma.it - Roma-Cagliari 1-0, Svilar ruba la scena: Ranieri sorride

Archiviata l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Athletic Bilbao, laè subito ripartita. I giallorossi hanno infatti battuto per 1-0 ilgrazie alla rete di Artem Dovbyk, in una prova di tenacia e consapevolezza. Claudioha ottenuto risposte concrete dalla sua squadra, abile a mettere in cascina 3 punti pesanti prima della sosta per le Nazionali, utile ad alcuni calciatori per recuperare le forze. Al rientro dalla pausa, i capitolini faranno tappa a Lecce, per continuare a credere nella qualificazione alla prossima Champions League. Già, perché il 4° posto resta a soli 4 punti.Tornando alla sfida con i sardi, però, gran parte del successo va attribuita ad uno dei pilastri dello scacchiere delineato dal coach di Testaccio. Stiamo parlando, ovviamente, di Mile, autore di diverse parate cruciali specialmente nel secondo tempo.