Sololaroma.it - Roma, Baldanzi l’uomo in più: Ranieri ha la sua arma segreta

La vittoria per 1-0 con il Cagliari è già passata in archivio e laarriva alla sosta nel migliore dei modi. I giallorossi hanno subito saputo rialzarsi dopo l’eliminazione dall’Europa League e vogliono dar seguito alla rimonta in campionato. Già, perché il 4° posto è sempre più vicino ed il sogno qualificazione in Champions League risulterebbe a dir poco concreto. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno continuare su questa strada nel finale di annata, a cominciare dalla prossima partita con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45. Una trasferta estremamente delicata, sotto ogni punto di vista.Claudiospera di poter avere a disposizione sia Paulo Dybala che Devyne Rensch in terra salentina ma, al tempo stesso, può godersi le ottime prestazioni di alcune delle seconde linee della rosa.