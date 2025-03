Lapresse.it - Roma, 50mila in piazza per l’Europa ma partiti divisi

“Siamoveri. È stata una manifestazione di pace e democrazia“. Così l’ideatore della manifestazione ‘Unaper’, il giornalista Michele Serra, saluta la folla aalla fine di un lungo pomeriggio in unadel Popolo gremita, con migliaia di bandiere dell’Unione europea ma anche molte della pace e qualcuna palestinese, oltre a decine di vessilli ucraini e georgiani, con le comunità che si sono unite alla manifestazione. Inanche diversi leader delle opposizioni, a partire dalla segretaria dem Elly Schlein, poi il leader di Azione, Carlo Calenda, e quello di +Europa, Riccardo Magi, i vertici di Avs e di Italia Viva, mentre come annunciato è assente il Movimento 5 Stelle e il suo leader, Giuseppe Conte. Ma anche tra chi è presente sono tanti i distinguo. Lo stesso Serra, aprendo la lunghissima serie di interventi dal palco di intellettuali, scrittori, attori, attivisti, sotto la guida del ‘maestro di cerimonie’ Claudio Bisio, lo ammette: “Siamo in tanti perché siamo popolo, che è la più democratica delle parole.