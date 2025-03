Zonawrestling.net - RISULTATI: SAJ “Grandeur 25” 15.03.2025

Leggi su Zonawrestling.net

dello Show andato in scena sabato a Cesate (MI):SAJ25Sabato 15 Marzo – Cesate (MI)SAJ Openweight ChampionshipSebastian De Witt (c) batte Goro e mantiene il TitoloTriple Treat MatchFlamingo batte Mike Bird e CrimiPure Rules Match for Combat Roulette Round 1Nico Inverardi batte Cara NoirIntergender Six Tag Team MatchTeam Mills (Connor Mills, Emersyn Jayne, Elia Piddu) batte Team Spencer (Spencer, Irene, Session Moth Martina)Lupo Open ChallengeLupo batte Mirko Mori* e AdrianoFans Bring The Weapons Match for SAJ/ASCA Tag Team ChampionshipL’Orda (Luca Bjorn & RUST) battono GGG (JJ Gale & El G) (c) e diventano Nuovi Campioni!!!*Inserito nel Match in seguito alla assenza di Psycho Clown allo Show