Rischio esondazioni e allagamenti, torna la paura in Italia: le previsioni

In base allemeteo per la giornata di domani, lunedì 17 marzo, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, che è stato pubblicato sul proprio sito.Domani, l’allerta gialla sarà attiva in due regioni: Emilia Romagna, che ha già subito fenomeni intensi nei giorni scorsi, e Veneto.Dopo le forti piogge che hanno colpito il Centro-Nord, causando criticità in Emilia Romagna e Toscana, e il caldo fuori stagione al Sud, si prevede un cambio nelle condizioni atmosferiche. Anche se fino a martedì 18 marzo sono previste altre due perturbazioni, con possibili precipitazioni, da mercoledì 19 a venerdì 21 marzo il tempo dovrebbe stabilizzarsi, con cieli più sereni e sole in gran parte del Paese.Allerta meteo gialla per domani: le regioni aSecondo quanto riportato nel bollettino della Protezione Civile, l’allerta gialla peridraulico interesserà l’Emilia Romagna e il Veneto.