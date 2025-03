Ilrestodelcarlino.it - Risate e riflessioni con il Colibrì festival

Il 23 marzo iltorna sul palcoscenico del Serpente Aureo. Gli spettacoli precedenti hanno registrato numerosi sold out, a testimonianza del crescente interesse e della passione che il pubblico mostra per il teatro dedicato ai più giovani e il suo impatto positivo sulla comunità offidana. "Il- commenta l’assessore alla cultura, Marica Cataldi - non solo arricchisce la nostra offerta culturale, ma rappresenta anche un’opportunità di crescita per i nostri giovani spettatori, stimolando la loro immaginazione e la loro curiosità. Con la sua proposta di spettacoli di qualità, è un’iniziativa che rende Offida un luogo di incontro e di scambio culturale, capace di unire famiglie, scuole e appassionati di ogni età. Questa seconda parte delpromette ancora emozioni,, offrendo a tutti la possibilità di vivere una cultura vivace e coinvolgente".