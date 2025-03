Thesocialpost.it - “Riposa in pace caro Daniele”. Italia, incidente spaventoso: l’auto si ribalta, non ce l’ha fatta

Un tragicosi è verificato sabato sera, 15 marzo, nel Barese, lungo la provinciale 236 a Santeramo, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe perso il controllo della sua auto,ndosi. I soccorsi sono stati vani, e purtroppo non è stato possibile salvarlo. I carabinieri sono intervenuti sul posto per svolgere i rilievi del caso. Tra le possibili cause dell’, si ipotizza che l’uomo possa aver cercato di evitare un animale.La vittima,D’Andrea, era un noto commerciante di Santeramo, molto conosciuto nella comunità locale. Solo pochi giorni prima, la cittadina aveva subito un altro grave lutto.Il sindaco Vincenzo Casone ha espresso il suo cordoglio sui social, offrendo vicinanza alla famiglia della vittima: “Un’altra giovane vita si spegne in un sabato sera, in un giorno che dovrebbe essere di gioia e serenità.