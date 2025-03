Spazionapoli.it - Rinnovo Meret, luce verde: ecco cosa manca per l’annuncio ufficiale

Il Napoli è già a lavoro per programmare la prossima stagione: vicino l’annuncio deldi AlexQuesta domenica di campionato si preannuncia particolarmente interessante: tra poche ore gli azzurri affronteranno il redivivo Venezia di Di Francesco, reduce da tre pareggi consecutivi contro Lazio, Atalanta e Como con nessuna voglia di mollare il treno salvezza. In caso di successo partenopeo, gli uomini di Conte potrebbero mettersi comodi e godersi lo spettacolo del Gewiss, consci che qualunque risultato esca dal confronto tra nerazzurri i veri vincitori sarebbero comunque loro.Non si fanno proclami né si guarda troppo al di la di maggio ma l’ipotesi di un Conte che in caso di scudetto possa lasciare la piazza non sta bloccando le operazioni di Manna, sempre attivo anche sul fronte interno: da questo punto di vista, è vicino l’accordo per ildi Alexanche se per la definitiva fumata biancano ancora alcuni dettagli.