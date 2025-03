Ilgiorno.it - Rifiuti abbandonati. Già multati i colpevoli

Ennesimo atto d’inciviltà in centro a Verano,in via Vittorio Emanuele. "Ogni rifiuto abbandonato è un danno per la collettività, un segno di degrado che penalizza tutti quei cittadini che si impegnano a mantenere pulito il territorio" bacchetta il sindaco Samuele Consonni. "Grazie alle indagini della polizia locale con sempre più numerose dotazioni tecnologiche a loro disposizione i responsabili sono stati sanzionati".