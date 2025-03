Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post terremoto. Ok per Palazzo dei Capitani

L’Ufficio Specialeha approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico dideie dell’area archeologica sottostante, ad Ascoli. Si tratta di un intervento ricompreso all’interno dell’ordinanza numero 137 del 2023 per un importo di 3 milioni euro, che andrà ad agire su uno dei monumenti simbolo del Piceno e delle Marche, danneggiato anch’esso dalla sequenza sismica del 2016/2017. Nello specifico, le azioni che verranno messe in campo per la riparazione dideiriguarderanno la torre, dove si interverrà sulla cuspide e sui merlii negli angoli, mentre le murature delle celle saranno rinforzate con la tecnica del cuci-scuci ed iniezioni di boiacche. Anche la copertura sarà oggetto di lavori (tra le altre cose è prevista la realizzazione di una linea vita su tutte le falde della copertura), così come la loggia Merli.