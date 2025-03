Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione dei cimiteri, il commissario fa il punto sui lavori

Avanzano le pratiche di ediliziaale nei comuni di Caldarola, Cingoli e Pioraco. È arrivato l’ok ora ai progetti di fattibilità tecnico-economica deidi Pievefavera, a Caldarola (per 137.840 euro) e Colognola, a Cingoli (400mila euro), mentre a Pioraco è arrivato il via libera al progetto esecutivo per il recupero della parte vecchia del cimitero comunale (con 194.681 euro), così come a Tolentino per il cimitero della frazione Sant’Angelo (367.333 euro). "amo sodo su tutti i fronti, senza lasciare indietro nessuno, dalle città più grandi alle frazioni più piccole; soprattutto in queste ultime realtà irappresentano un presidio importante per le comunità, la loro riparazione è fondamentale" ha commentato ilstraordinario Guido Castelli. Si tratta didanneggiati dal sisma.