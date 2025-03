Internews24.com - Ricavi Inter, i nerazzurri continuano a fare cassa: le cifre e i dettagli

di Redazione, il percorso in Champions League fa sorridere i: tutte lee iL’continua a far festa allain questa stagione. Il cammino in Champions League, insieme all’attesa per il Mondiale per Club, mette di buon umore la dirigenza nerazzurra, dato che le entrate derivanti dal montepremi UEFA sono schizzate alle stelle per la squadra di Simone Inzaghi. Infatti, solo il PSG e il Bayern Monaco hanno superato l’in termini di incassi totali. Il Bayern Monaco, che sarà il prossimo avversario dell’nei quarti di finali di Champions, ha raccolto fino ad ora 105,9 milioni di euro. Al secondo posto c’è il PSG, con un totale di 104,4 milioni. L’occupa la terza posizione con 103,1 milioni di euro guadagnati grazie al suo cammino nel torneo europeo.