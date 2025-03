Ilfattoquotidiano.it - Riarmo europeo, Cottarelli: “800 miliardi in armi sono troppi, rischiano di far aumentare per l’Italia il rapporto tra debito pubblico e Pil”

“Il piano didi von der Leyen da 800 europer la difesa?soldi. L’1,5 del Pil di spazio per ogni paese vorrebbe dire perche nei prossimi 7 anni non c’è alcuna riduzione deltrae Pil. Anzi, se fosse utilizzato tutto lo spazio, tutto cioè l’1,5% rispetto al livello attuale, ci sarebbe addirittura un aumento deltrae Pil”. Lo spiega a Francesco Borgonovo nella trasmissione Calibro 8 (Radio Cusano Campus) l’economista Carlo, che aggiunge: “sta ancora di sotto del 2% del Pil, che era l’impegno che ci siamo presi dieci anni fa. Noi siamo ancora all’1,6%, però aggiungendo un punto e mezzo al livello attuale si arriverebbe oltre il 3%. E noi non abbiamo mai avuto una spesa del 3% dalla metà degli anni 60”.