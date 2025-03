Panorama.it - Riarmiamo l'Europa, ma con più intelligenza

Leggi su Panorama.it

Friedrich Merz, il prossimo cancelliere tedesco, è un buon barometro delle relazioni tra le due sponde dell’Atlantico. Ancora pochi mesi fa, infatti, scommetteva risolutamente sul duplice ruolo americano di globo-consumatore nonché fornitore di sicurezza di ultima istanza. Sul versante economico, Merz ha più volte lanciato appelli per un rafforzamento dei rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. L’economia tedesca oggi è infatti costretta a ripensare drasticamente il proprio modello. Ciò per il venire meno del gas russo a prezzi calmierati, perché si è fatto insostenibile lo status della Cina come gigantesco mercato di esportazione, e perché è rimasta ancorata a meccanica e chimica e più in generale industria pesante, ma ha perso il treno del digitale. Per risolvere questi scompensi, l’economia tedesca ha bisogno che il mercato statunitense si apra di più, ma le politiche di Trump si rivelano una doccia gelata su queste aspettative.