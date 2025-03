Lanazione.it - Riaprono le scuole in Toscana, ma non per tutti. La mappa Comune per Comune

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 marzo 2025 – Due giorni dopo l’alluvione che ha colpito la parte centrale della, i vari territori provano a tornare lentamente alla normalità. Nella giornata di domani, lunedì 17 marzo,lein molti dei Comuni che le avevano chiuse venerdì e sabato a causa dell’allerta rossa. Ci sono però alcuni plessi che a causa degli allagamenti non possono ancora riaprire. Vediamo la. Provincia di Firenzedi Firenze: leregolarmente lunedì 17 marzodi Sesto Fiorentino: da lunedì 17 marzo tutte ledi ogni ordine e grado e i servizi all'infanzia sul territorio comunale saranno regolarmente aperte. Eventuali modifiche di orari e attività verranno comunicate alle famiglie direttamente dagli istituti.di Empoli: sono sospese le attività didattiche al Liceo Pontormo e all’Itis Ferraris in via Sanzio a causa degli allagamenti.