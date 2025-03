Lanazione.it - Riapre la Fipili dopo gli allagamenti tra Vicarello e Lavoria. Ecco cosa c’è da sapere

Livorno, 16 marzo 2025 –lagli. Il maltempo di venerdì 14 marzo ha provocato disagi e danni in tutta la Toscana e anche sull’arteria di grande comunicazione, che era finita sott’acqua nel tratto trache hanno provocato disagi agli automobilisti. Alcune macchine erano rimaste tra l’altro intrappolate nel fango. Senza comunque conseguenza per gli automobilisti. Mail comunicato della Città Metropolitana di Firenze. "La Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze e Avr – si legge – informano che l'allagamento al km 68, in corrispondenza del cavalcavia tra le uscite A12 Collesalvetti e, è stato eliminato grazie all'ausilio delle due idrovore di Avr e di altre due messe in azione dal Genio Civile di Livorno e dai vigili del fuoco.