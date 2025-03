Ilrestodelcarlino.it - Riaperta la mensa della Caritas di Riccione

Ladell’associazione Madonna del Mare diha riaperto le porte ai bisognosi, che dal periodopandemia ricevevano il pranzo da asporto. A consentire la riapertura è il Lions Club, che ha donato un grande container, adibito a magazzino per materie prime e prodotti alimentari. Si è così liberato il localeche dal 2005 serve pasti caldi a chi si trova in difficoltà. Al 70 per cento e più si tratta di connazionali, molti del territorio. Il Lions, considerata la necessità di riattivare lache tutti i giorni tranne il sabato serve dalle 60 alle 70 persone e la presidente Rosanna Pompei si è impegnata a realizzare il manufatto, ieri benedetto dal parroco di San Lorenzo don Agostino Giungi. Presenti la sindaca Angelini con gli assessori Zoffoli e Andruccioli e il presidente del Lions Francesco Procopio.