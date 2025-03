Napolipiu.com - Repubblica: Lo scudetto a mezzogiorno. Conte a Venezia con furore “Vale una finale Mondiale”

: Loconuna”">Il Napoli si prepara ad affrontare undi fuoco al “Penzo” contro il, in una sfida che per Antoniocome una. Mentre l’attenzione di molti è rivolta allo scontro diretto tra Atalanta e Inter, il tecnico azzurro ha ribadito che il focus della squadra deve essere solo ed esclusivamente sulla propria partita.Come riportato da Marco Azzi suNapoli,ha voluto mandare un messaggio chiaro alla vigilia della gara: «Mi aspetto di più da Lukaku, Politano, dal gruppo intero. Affrontiamo una formazione in salute, che proverà a giocarsi al massimo le sue chance, su un campo in cui sono state costrette a soffrire anche le grandi. Noi dovremo disputare una gara super ed è questo l’impegno che chiedo alla squadra».