Ilrestodelcarlino.it - Regia, doppia’pettinata’ ai calciatori. Prima il patron, poi anche gli ultrà: "Basta: dovete mangiare l’erba!"

Ben due ’pettinate’ ieri mattina aidella Reggiana, che si sbracciano nel pantano dei bassifondi della classifica di Serie B. La, più soft, del presidente Romano Amadei, la seconda, durissima, da parte di circa centodelle Teste Quadre che ieri mattina si sono presentati in via Agosti all’allenamento dei granata. Andiamo con ordine e partiamo dal. "Ho chiesto io a Romano di venire a parlare alla squadra - diceva ieri il vicepresidente Vittorio Cattani -: sia per il suo carisma, sia perché l’ultima volta che è venuto abbiamo battuto la Cremonese (8 dicembre, 0-2 allo ’Zini’, ndr). Mi attaccoa queste cose pur di vedere la Reggiana vincere.". E così Amadei, che sta soffrendo molto per la situazione di classifica, ieri si è palesato al ’Villa Granata Training Centre’ e ha guardato negli occhi la squadra: ha chiesto al gruppo più senso di responsabilità e di lottare al massimo per portare a casa la salvezza.