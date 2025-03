Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, furto con scasso al bar Piccadilly

, 16 marzo 2025 - Poco dopo le cinque di stamattina i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in viale Umberto I, in centro a, a seguito di una segnalazione diche era avvenuto al bar. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che i malviventi, dopo aver forzato una finestra del bagno, erano riusciti a introdursi all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale. Sono riusciti a rubare il fondo cassa in denaro, ma sono in corso ulteriori accertamenti per verificare altri ammanchi. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Le indagini sono in corso per individuare gli autori del. Di recente sono stati numerosi i colpi ai danni di bar e locali pubblici in generale, puntando al fondo cassa, ma anche a tabacchi e tagliandi del Gratta e vinci.