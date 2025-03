Dilei.it - Re Carlo, l’inaspettato gesto di William che lo ha fatto commuovere

Da quandoIII ha ereditato lo scettro, la monarchia britannica ha dovuto reinventarsi, con un cambio di guardia che ha rimescolato le carte tra i Windsor. Tra le transizioni più significative, Il Ducato di Cornovaglia, un impero terriero che per oltre mezzo secolo è stato il parco giochi di Sua Maestà e ora è finito nelle mani di. Il primogenito ha preso il comando della macchina da soldi della Corona, pronto a mettere la sua firma su un feudo che per anni è stato il gioiello personale del padre.Un momento emozionante perDurante un documentario trasmesso su ITV, “Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall“, è venuto fuori un lato di reche pochi conoscono. Il solito sovrano composto ha ceduto alla commozione quando suo figlio maggiore, parlando con un agricoltore, ha detto una frase che lo ha colpito dritto al cuore.