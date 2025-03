Ilrestodelcarlino.it - Rbr, il blackout è totale. Un crollo che fa rumore

La caduta, fragorosa, continua a far. Perché il vero problema della sconfitta con Cividale non è aver abbandonato il sogno di alzare la Coppa. No, il vero problema è il -28. La mancata reazione dopo la prima spallata friulana. L’arrendevolezza degli ultimi 15 minuti di gioco. Il 66-94 è il frutto amaro di un match vissuto all’inseguimento, poi in equilibrio e infine improvvisamente sparito. Dopo il 2-10 iniziale, RivieraBanca si è fatta sotto, pur concedendo sempre tantissimo all’attacco di Cividale. Dal 19-26 di fine primo al 44-46 dell’intervallo, con la bella notizia di un Robinson tornato frizzante e un Camara incisivo in area e dominante vicino a canestro. Buoni segnali, ma con una difesa incapace di contenere l’atipicità dei lunghi avversari, sempre pericolosi con le triple di Miani e gli short-roll di Giacomo Dell’Agnello.