Juventusnews24.com - Raspadori Juve, Manna torna sull'accostamento dell'attaccante ai bianconeri: il DS azzurro svela il retroscena!

di RedazionentusNews24, nel pre partita di Venezia Napoli il DShato unsull'attaccante dei partenopei accostato aiNel pre partita di Venezia Napoli, il DS, Giovanniha parlato dell'accostamento di Giacomoalla. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.PAROLE – «Jack è un calciatore importante che ha fatto grandi cose nel suo percorso. È stato un po' penalizzato dal sistema di gioco ma lui ci è riuscito, è sempre stato sul pezzo. A gennaio ha espresso la volontà di giocare di più, non di andare via che è diverso. Voleva un ruolo importante, lo aveva già per noi, e ora lo sta confermando con le sue prestazioni. Siamo orgogliosi e contenti di averlo».